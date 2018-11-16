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Студия Артемия Лебедева разработала новый фирменный стиль и логотип «Туту.ру»

16.11.2018 в 16:40

Сервис путешествий впервые с 2003 года провел ребрендинг

Сервис путешествий «Туту.ру» впервые обновил свой логотип и фирменный стиль. Проект ребрендинга реализован совместно со Студией Артемия Лебедева.

Сайт «Туту. ру» работает с 2003 года. Сначала там публиковали расписание электричек, потом начали продавать билеты на поезда.

Старый логотип сервиса путешествий

Новый логотип показывает, что «Туту. ру» теперь не только про поезда и электрички, а про путешествия по всему миру. Масштабность отражает появившийся на лого земной шар, покрытый следами от поездок и перелетов.

Новый логотип сервиса путешествий

Важной частью айдентики стала характерная градиентная полоска, похожая на след от путешествия.

«Новый стиль мы запустим в несколько волн, чтобы сделать изменения плавными и удобными для пользователей. На этом этапе мы поменяли оформление ключевых экранов, а параллельно — занимаемся перепроектированием наших интерфейсов, чтобы сделать более целостный и дружелюбный продукт. Редизайн — хороший повод подумать над опытом пользования нашими продуктами и сделать качественный рывок», — рассказал дизайн-директор «Туту.ру» Никита Иванов.

«Стиль бренда сейчас догнал реальность нашего предложения клиенту и наши планы. Сейчас «Туту.ру» стал единой точкой старта для организации путешествия или поездки любой сложности в любую точку мира. Хочется, чтобы это считывалось при первом взгляде на новый стиль», — отметил Дмитрий Храпов.

Студия Артемия Лебедева туту.ру
Дизайн
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