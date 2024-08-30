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18+
30.08.2024 в 17:30

После «Слова пацана»: создатели популярного сериала выпустят новый проект весной 2025 года

Историю о трех братьях — «Дети перемен» — покажут на НТВ следующей весной

Весной 2025 года на телеканале НТВ выйдет новый проект от создателей популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он получил название «Дети перемен». Об том в интервью ТАСС сообщил генеральный продюсер телекомпании Тимур Вайнштейн.

Как рассказал продюсер, в основе сюжета нового проекта лежит история трех братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет сыновей в любящую семью. События сериала разворачиваются в постперестроечное время — 1995 год. У каждого из героев появляются свои друзья и тайны.

Главные роли в новом проекте исполнят Виктория Исакова, Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев и другие актеры.

За производство «Детей перемен» отвечает видеосервис Start при поддержке «НМГ студии».

Ранее сообщалось, что режиссер «Слово пацана» Жора Крыжовников снимает новый сериал о Москве. Кинематографист выступает режиссером, сценаристом и продюсером проекта.

«Слова пацана» «Дети перемен»
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