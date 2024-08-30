После «Слова пацана»: создатели популярного сериала выпустят новый проект весной 2025 года

Весной 2025 года на телеканале НТВ выйдет новый проект от создателей популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он получил название «Дети перемен». Об том в интервью ТАСС сообщил генеральный продюсер телекомпании Тимур Вайнштейн.

Как рассказал продюсер, в основе сюжета нового проекта лежит история трех братьев от разных отцов. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет сыновей в любящую семью. События сериала разворачиваются в постперестроечное время — 1995 год. У каждого из героев появляются свои друзья и тайны.

Главные роли в новом проекте исполнят Виктория Исакова, Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев и другие актеры.

За производство «Детей перемен» отвечает видеосервис Start при поддержке «НМГ студии».

Ранее сообщалось, что режиссер «Слово пацана» Жора Крыжовников снимает новый сериал о Москве. Кинематографист выступает режиссером, сценаристом и продюсером проекта.