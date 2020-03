View this post on Instagram

14 февраля – это повод признаться в привязанности не только второй половинке, но и родным и близким. Сделайте им приятный сюрприз и подберите сувенир, который расскажет о Ваших тёплых чувствах!😍 ⠀ В магазинах и на сайте fix-price.ru Вас ждёт большая коллекция товаров к Дню святого Валентина: тематическая посуда, украшения для интерьера, стикеры, символические сувениры, упаковочная бумага и многое другое!💝 ⠀ Ведь дарить подарки всем – это так по-человечески🤗 ⠀ #fixprice #fixprice_love