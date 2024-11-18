Сергей Прищепко стал директором по работе с маркетплейсами в агентстве E-Promo

Digital-агентство E-Promo (входит в состав E-Promo Group ) объявило о назначении Сергея Прищепко на должность директора по работе с маркетплейсами и Retail Media. Задачи нового топ-менеджера — обеспечить рост бизнеса и лидерство агентства по этому направлению на российском рынке. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе агентства.

Сергей Прищепко сосредоточится на масштабировании бизнес-направления и будет отвечать за полный цикл услуг для рекламодателей на маркетплейсах: от онбординга до управления ассортиментом, ценообразованием, логистикой, рекламой и контентом, а также консалтингом.

Клиентами агентства являются компании из разных отраслей, включая производителей мебели, продуктов питания, бытовой химии, одежды, косметики, детских товаров и автозапчастей. Под руководством Сергея отдел по работе с маркетплейсами и Retail Media продолжит разрабатывать долгосрочные стратегии, основанные на аналитике рекламы и экономических моделей клиентов.

Команда займется тестированием новых подходов и будет совершенствовать свои методы работы, чтобы использовать возможности и преимущества площадок. Для повышения бизнес-результатов рекламодателей будут задействованы аналитические платформы и системы автоматизации процессов.

Мария Перфилова, генеральный директор E-Promo: Мы стремимся глубже интегрироваться в бизнес клиентов. Наша команда работает как часть бизнеса клиента — мы проводим онбординг и внутреннее обучение, посещаем производство и шоурумы для глубокого понимания продукта и процессов. К решению нетривиальных задач рекламодателей мы подключаем площадки.

Сергей Прищепко подчеркнул, что Retail Media в России активно меняет маркетинговый ландшафт, превращая ретейлеров в полноценные медийные платформы. «Опираясь на данные о покупательском поведении, такие лидеры рынка, как Wildberries и Ozon, предоставляют брендам возможности для глубокого таргетинга и персонализированной рекламы. Растущий интерес к омниканальным решениям открывает новые форматы взаимодействия с аудиторией, интеграции с соцсетями и гибкого управления рекламой в реальном времени, что создает прочную основу для роста Retail Media в России», — отметил специалист.