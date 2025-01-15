Сергей Клишо стал коммерческим директором Astrum Entertainment

Сергей Клишо назначен коммерческим директором Astrum Entertainment. Он будет заниматься коммерческими вопросами продвижения игр, сервисов и продуктов в портфолио компании. В числе других обязанностей — поиск и развитие новых рынков, направлений и стратегических партнеров за рубежом. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Astrum Entertainment.

Клишо обладает обширным опытом в области управления и продвижения бренда, запуска новых продуктов и развития бизнеса. Ранее Сергей работал в Gillette, а также в Douwe Egberts/Sara Lee, где дошел до позиции руководителя коммерческого отдела. Топ-менеджер возглавлял подразделение Playstation в России и странах СНГ в компании Sony и работал над запусками PS3, PS4, PS5, VR и игр для этих консолей.