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15.01.2025 в 17:45

Сергей Клишо стал коммерческим директором Astrum Entertainment

Топ-менеджер будет продвигать игры, сервисы и другие продукты компании

Сергей Клишо

Сергей Клишо назначен коммерческим директором Astrum Entertainment. Он будет заниматься коммерческими вопросами продвижения игр, сервисов и продуктов в портфолио компании. В числе других обязанностей — поиск и развитие новых рынков, направлений и стратегических партнеров за рубежом. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Astrum Entertainment.

Клишо обладает обширным опытом в области управления и продвижения бренда, запуска новых продуктов и развития бизнеса. Ранее Сергей работал в Gillette, а также в Douwe Egberts/Sara Lee, где дошел до позиции руководителя коммерческого отдела. Топ-менеджер возглавлял подразделение Playstation в России и странах СНГ в компании Sony и работал над запусками PS3, PS4, PS5, VR и игр для этих консолей.

Сергей Клишо, коммерческий директор Astrum Entertainment:

Очень рад присоединиться к команде Astrum Entertainment и благодарен за доверие. Работать в команде одного из лидеров рынка российского геймдева — большая ответственность. Я уверен, что смогу применить свою многолетнюю экспертизу в рынке геймдева, чтобы вместе с новыми коллегами не только еще больше укрепить позиции компании, но и внести свой вклад в развитие игровой индустрии России.

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