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03.11.2026 в 10:40

Семь руководителей покидают команду Skydance после сделки с Warner Bros.

Это шесть представителей Warner Bros. и старший вице-президент по коммуникациям Paramount

Skydance проводит кадровую перестановку в объединенной компании после приобретения Warner Bros. Discovery за $111 млрд. Изменения затронут направления корпоративных коммуникаций, связей с общественностью и СМИ, внутренних коммуникаций, организации мероприятий и корпоративной социальной ответственности. Об этом сообщает Variety.

О кадровых изменениях сообщила руководитель коммуникационного направления во внутреннем письме сотрудникам. Компанию покинут семь топ-менеджеров: шестеро из Warner Bros. Discovery и один представитель Paramount.

Одновременно Skydance сформировала новую руководящую команду коммуникационного блока. Четыре руководителя будут отвечать за корпоративные и стратегические коммуникации, связи со СМИ, организацию глобальных мероприятий и корпоративную социальную ответственность. В рамках реорганизации корпоративные и исполнительные коммуникации объединятся.

Кроме того, Skydance планирует создать отдельные руководящие позиции, отвечающие за финансовые коммуникации, а также за коммуникации в сфере продуктов и технологий. Последнее направление будет охватывать, в частности, ИИ-инструменты для кинематографистов и представителей творческих профессий, а также рекламный бизнес.

Кадровые изменения стали частью более масштабной интеграции Warner Bros. Discovery и Paramount после сделки со Skydance. Ранее компания предложила сотрудникам компенсацию за добровольный уход.

Юлия Топольская
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