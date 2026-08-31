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31.08.2026 в 08:00

Селлеры Ozon и Wildberries присматриваются к «М.Видео» и «Яндекс Маркету»

Продавцы начали диверсифицировать продажи после атак на склады маркетплейсов

Селлеры, традиционно работавшие с Ozon и Wildberries, начали активнее распределять продажи между несколькими маркетплейсами. Наиболее заметный рост интереса зафиксировал «М.Видео»: во второй половине июля — начале августа к его площадке присоединились 1,6 тыс. новых продавцов, сообщает «Коммерсант».

Только с 27 июля по 2 августа регистрацию начали более 900 селлеров. В июле приток новых партнеров вырос на 59,2% относительно июня и на 168% по сравнению с январем 2026 года.

Рост активности наблюдается и в трафике. По данным Digital Budget, в июле относительно начала года входящий трафик Wildberries снизился на 21%, а «Мегамаркета» — на 38%. У «М.Видео» показатель вырос в 2,5 раза, у Ozon — на 20%, а у «Яндекс Маркета» — на 5%.

Интерес к «М.Видео», по словам участников рынка, проявляют продавцы одежды и обуви, мебели, FMCG, спортивных товаров и других категорий. В «Яндекс Маркете» также отметили, что видят интерес продавцов к своей площадке и спрос на комбинирование разных моделей продаж.

Ozon и Wildberries, в свою очередь, не фиксируют сокращения числа партнеров. В Wildberries & Russ считают, что рост регистраций на других площадках сам по себе не свидетельствует об оттоке продавцов, а в Ozon заявляют, что не видят падения числа партнеров.

Однако представители рынка отмечают общий тренд на диверсификацию: селлеры стремятся меньше зависеть от одной универсальной площадки и распределяют товары и продажи между несколькими каналами.

Ранее сообщалось, что расходы россиян на маркетплейсах за последние несколько недель сократились примерно на 15% по сравнению с показателями месяц-два назад.

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