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31.08.2026 в 05:30

Россияне стали тратить на маркетплейсах меньше на 15%

Темпы годового роста почти вдвое ниже прежних

Расходы россиян на маркетплейсах за последние несколько недель сократились примерно на 15% по сравнению с показателями месяц-два назад. При этом в годовом выражении траты покупателей продолжают увеличиваться, сообщает Forbes со ссылкой на данные «СберИндекса».

Несмотря на замедление, маркетплейсы сохраняют огромную долю в потребительских расходах россиян. Сейчас на них приходится около 37% всех непродовольственных расходов населения и 15% совокупных потребительских трат. Еще год назад доля маркетплейсов в непродовольственных расходах составляла 24%. Таким образом, онлайн-площадки продолжают расти значительно быстрее остального рынка.

Маркетплейсы одновременно сталкиваются с замедлением потребительского спроса и серьезными проблемами в логистике. Серьезным испытанием для отрасли стали атаки беспилотников на складскую инфраструктуру Wildberries и Ozon. Объекты компаний пострадали в нескольких российских регионах, что привело к уничтожению товаров и перебоям в работе логистических центров.

На фоне этих событий маркетплейсам приходится одновременно восстанавливать инфраструктуру, искать новые логистические маршруты и поддерживать работу с продавцами и покупателями. Снижение потребительских расходов в последние недели добавляет отрасли еще один фактор неопределенности, хотя в годовом выражении рынок пока сохраняет положительную динамику.

Ранее сообщалось, что в июле банки выдали россиянам 487 млрд руб. кредитов наличными — это на 45% больше, чем годом ранее.

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