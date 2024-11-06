Спрос на экспресс-доставку среди селлеров вырос более чем в 1,5 раза

Спрос среди российских селлеров на экспресс-доставку в этом году увеличился на 60%. Год назад её предлагал клиентам каждый пятый опрошенный продавец, сейчас — каждый третий. Таковы данные исследования службы доставки «Даркстор у дома», которое есть в распоряжении Sostav.

Услуга экспресс-доставки популярнее всего у селлеров в Москве (37%), Санкт-Петербурге (35%), Свердловской области (30%), Татарстане (27%), Новосибирской области (27%) и Краснодарском крае (25%).

До 68% респондентов не предлагают экспресс-доставку. Из них каждый десятый рассматривает возможность внедрить её в течение следующего года, 9% — в преддверии предстоящих предновогодних распродаж. В 2025 году доля селлеров, предлагающих клиентам экспресс-доставку, может вырасти до 45%.

Продавцы, намеревающиеся подключить услугу, объясняют своё желание наличием в ассортименте товаров, на экспресс-доставку которых наблюдается высокий спрос (об этом сообщили 47% респондентов). К таким товарам относятся скоропортящиеся продукты питания, мелкая бытовая техника, гаждеты и аксессуары для них, одежда, косметика.

В числе причин для подключения экспресс-доставки участники исследования также называют наличие спроса со стороны клиентов на услугу как таковую (45%), возможность продать товар дороже, чем с более длительной доставкой (43%), улучшение позиций селлера в поиске (39%) и облегчённый процесс оформления товара (34%).

Продавцы, не готовые работать с экспресс-доставкой, объясняют это ассортиментом (нет высокого спроса на экспресс-доставку, так ответили 53% опрошенных). Среди других причин — слишком большая стоимость подключения (48%) и отсутствие собственной инфраструктуры для обеспечения экспресс-доставки (47%).

У 67% селлеров, предлагающих экспресс-доставку, на неё приходится 10−15% заказов, у 21% — 15−20%, у 6% — от 20%, у 4% — не больше 10%.

В опросе участвовали 3,2 тыс. российских селлеров, работающих от трёх лет и более.