Сборники Маяковского и Ленина попали под маркировку

Сборники Владимира Маяковского и Владимира Ленина включены в обновленный отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке. Решение было принято Российским книжным союзом (РКС), который расширил список еще на 113 позиций, доведя общее число «маркируемых» изданий до более чем 2,5 тыс. Об этом сообщают «Ведомости».

В перечень вошли отдельные издания, выпущенные издательством «Лимбус Пресс». Среди них — «Война и язык» Маяковского, представляющая собой сборник статей, выступлений и очерков, а также «Ослиный мост» Ленина, составленный из фрагментов его работ.

Причиной включения книг в список стала необходимость маркировки литературы, в которой упоминаются наркотические средства. С 1 марта в России действуют изменения в законодательстве, предусматривающие ответственность за распространение таких произведений без специального предупреждения, которое теперь должно размещаться непосредственно на обложке.