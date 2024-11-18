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18.11.2024 в 12:25

Рекламный сбор затронет операторов связи

Поправки о 3%-ном сборе за распространение интернет-рекламы предусматривают повышение ставки отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания

Поправки к закону «О рекламе» предусматривают появление в России 3%-ного сбора за распространение интернет-рекламы, который, как ожидается, направят на поддержку разработчиков софта и развитие сайтов из перечня правительства. Помимо этого, изменения предполагают увеличение с 1,2 до 2% ставки отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Как отмечает издание, в текущей редакции законопроект расширяет цели, для которых формируется резерв универсального обслуживания. Планируется, что средства из него дополнительно будут направлять на «организацию волоконно-оптических линий связи» до населенных пунктов и для «содействия разработке, развития и внедрения перспективных технологий».

Также расширяется верхняя граница населения жителей малых населенных пунктов с 500 до 1 тыс. человек, в которых операторы будут обязаны устанавливать базовые станции и создавать точки доступа в интернет. В «Вымпелкоме», МТС, t2, «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» изданию не стали комментировать данную инициативу.

Источник «Коммерсанта» в «крупном операторе связи» пояснил, что из резерва универсального обслуживания финансируется строительство базовых станций 2G/4G в населенных пунктах от 100 до 500 человек. «И оборудование, и стройка дорожают по понятным причинам. Предлагается и увеличить количество населенных пунктов, подняв верхнюю границу до 1 тыс. человек, это тоже ведет к росту затрат», — подчеркнул собеседник.

Все операторы связи с 2004 года ежеквартально платят 1,2% от дохода компании за услуги в сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания. Из этих средств финансируется проект устранения цифрового неравенства в российских регионах, который реализует «Ростелеком». Ранее участники рынка говорили «Ъ», что повышение ставки позволит получать ежегодно дополнительно около 10 млрд руб. в госбюджет.

сбор Распространение интернет-рекламы
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