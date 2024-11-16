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16.11.2024 в 11:54

В России предлагают ввести сбор за распространение интернет-рекламы

Обязанность по оплате 3% дохода от данного вида услуг возложат на рекламораспространителей и операторов рекламных систем

В России готовят поправки в закон «О рекламе», предполагающие введение 3% сбора за распространение интернет-рекламы, сообщает РБК.

Документом предусматривается, что платить сбор будут рекламораспространители и операторы рекламных систем. Отчисления составят 3% от квартальных доходов, полученных от предоставления соответствующих услуг. С иностранных компаний и граждан сбор предлагается собирать через российских рекламодателей: при заключении договора они будут обязаны проинформировать иностранцев, что будут удерживать средства и перечислять их в бюджет России.

Исключение сделают лишь для вещателей общероссийских обязательных телеканалов (каналы, вошедшие в первый и второй эфирные мультиплексы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия-24» и др.). За выполнением требования будет следить Роскомнадзор.

Предполагается, что полученные отчисления будут направлять на господдержку разработчиков софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения, и развитие сайтов, список которых определит правительство.

Если поправки одобрят в текущем виде, то в силу они вступят уже с 1 апреля 2025 года.

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