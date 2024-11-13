Сбор за интернет-рекламу составит 2-5% от ежеквартальных рекламных доходов

Новый сбор за распространение интернет-рекламы, который будут платить в федеральный бюджет распространители рекламы и операторы рекламных систем, могут составить 2−5% от их ежеквартальных рекламных доходов, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что идея введения нового сбора за распространение интернет-рекламы содержится в проекте бюджета на 2025−2027 годы. Эти средства могут быть направлены на реализацию мероприятий нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Сейчас этот документ обсуждается в отрасли и проходит межведомственное согласование, однако принципиально решение о введении сбора уже принято, знает собеседник издания.

Источник в крупной телекоммуникационной компании утверждает, что сбор будет введен с апреля 2025 года и составит 2%. По словам другого собеседника, рассматривается диапазон от 2 до 5%. Другой источник утверждает, что проработать инициативу по сбору за интернет-рекламу поручил Дмитрий Григоренко, вице-премьер, курирующий вопросы цифровизации в правительстве.

Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин ранее написал в Telegram о том, что рекламный бизнес и блогеры зарабатывают, используя инфраструктуру связи, которую фактически строит государство. «Чем масштабнее становится инфраструктура, тем больше средств требуется на ее поддержку. Поэтому в инфраструктуру связи нужны серьезные инвестиции, и мы считаем, что социально ответственный рекламный бизнес должен участвовать в этом процессе», — добавил он.

Однако опрошенные изданием эксперты и участники отрасли высказались против инициативы. Они полагают, что новый сбор дискриминирует интернет-платформы по отношению к другим рекламным носителям, нарушая конкуренцию и создавая преимущество другим рекламным платформам. «Такие дополнительные сборы, скорее всего, приведут к увеличению стоимости рекламы, что в конечном итоге скажется на рекламодателях», — добавляет управляющий директор по операционной деятельности и развитию интернет бизнесов Okkam Андрей Молев.