Комитет Госдумы поддержал поправки о сборе за интернет-рекламу

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки к закону «О рекламе», согласно которым распространители рекламы в интернете, направленной на российских пользователей, будут платить в федеральный бюджет 3% своего дохода за квартал от реализации услуг по распространению онлайн-рекламы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон о рекламе хотят дополнить статьёй об обязательных отчислениях за распространение рекламы в интернете.

Сбор будут платить рекламораспространители и операторы рекламных систем. Деньги пойдут на государственную поддержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включённых в единый реестр.

Определять критерии отнесения информации в интернете к рекламе будет правительство России.

Исключение составят сайты, принадлежащие теле- и радиовещателям, а также информационным агентствам.

Единого срока вступления в силу у поправок нет: основные изменения должны начать действовать с 1 января 2025 года, несколько пунктов — с 1 марта и 1 апреля, пишет «Коммерсантъ».

В октябре сообщалось, что идея введения нового сбора за распространение интернет-рекламы содержится в проекте бюджета на 2025−2027 годы. Позже СМИ писали, что сбор за интернет-рекламу может составить 2−5% от ежеквартальных рекламных доходов.