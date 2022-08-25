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25.08.2022 в 09:30

«СберМаркет» запустил ресурс с обобщёнными данными о поведении клиентов

Платформа позволяет узнать, какие товары и категории популярны у разной аудитории

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Рекламная платформа «СберМаркета» запустила ресурс Open Data, где представила в обобщённом виде данные о поведении пользователей внутри товарных категорий. Информация доступна всем желающим, включая исследователей, социологов и дата-журналистов, рассказали Sostav в компании.

Данные можно отфильтровать с учётом региона и демографических характеристик пользователей. Так, на платформе можно узнать, какие категории продуктов популярны у разных сегментов аудитории, выяснить среднее количество товаров в корзине, частоту покупок, наиболее популярные поисковые запросы в отдельной категории и самые востребованные товарные позиции.

Данные могут помочь брендам выстроить коммуникации с пользователями и проводить наиболее эффективные рекламные кампании, считают в «СберМаркете». Например, маркетологи смогут учитывать, как аудитория ищет товары, и использовать нужные каналы при продвижении.

Кроме того, рекламная платформа начала продавать баннерную рекламу (Click out) на своих площадках сторонним компаниям, поэтому с помощью Open Data потенциальные рекламодатели смогут посмотреть на аналитику и понять, подходит ли им аудитория «СберМаркета», отметили в сервисе.

Данные размещены на одном дашборде. Пользователю необходимо выбрать товарную категорию и при необходимости выставить фильтры по полу и возрасту — на экране появлятся усреднённые данные по выбранной товарной категории, включая количество позиций в чеке, число заказов в месяц от одного клиента и размер скидки. Эти данные также доступны отдельно по регионам.

Мария Полищук
СберМаркет
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