«СберМаркет» запустил мини-игры от ритейлеров

«СберМаркет» разработал серию простых мини-игр о буднях торговых сетей и их покупателей. Пользователи могут попробовать себя в роли курьера, проверить свою внимательность и реакцию. Игры доступны на платформе «СберМаркет Сити», которую сервис запустил вместе с ритейлерами. Об этом Sostav рассказали в компании.

Игровой мир «СберМаркет Сити» — это карта небольшого города, где в каждом здании находится магазин. Чтобы начать игру, нужно зайти на платформу и кликнуть на любой «открытый» магазин. При входе в него пользователю показывается задание.

Сейчас доступны три мини-игры:

«Переполох в магазине» — внимательно осмотритесь и найдите спрятанные на полках продукты;

«Крейзи курьер» — помогите доставить заказ вовремя и без происшествий;

«Четыре лапы» — три сердца: позаботьтесь о питомце.

В конце игроки получают призы — промокоды на покупки. По четвергам на карте будут открываться новые игры.

Всего будет доступно восемь игр от восьми ритейлеров: «Магнит», Metro, «Ашан», «Лента Онлайн», «Самокат», «Пятёрочка», «Четыре лапы» и Fix Price. За прохождение всех игр пользователи смогут поучаствовать в розыгрыше призов от партнёров и продуктовой корзины «СберМаркета» на месяц.