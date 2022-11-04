Калейдоскоп культур: «Сбер» выпустил виртуальную одежду с народными орнаментами

К 4 ноября «Сбер» запустил диджитал-проект «Калейдоскоп культур» — это коллекция диджитал-одежды с принтами в виде народных орнаментов. Он реализован командой «СберМаркетинга» и Sber AR/VR Lab, а основная его цель, по заявлению создателей, привнести традиционные узоры в современную диджитал-среду. Подробностями проекта представители компании поделились с Sostav.

В сотрудничестве со специалистами проекта «Орнамика» создатели «Калейдоскопа культур» отобрали узоры, которые на протяжении столетий «путешествовали» по разным областям, обрастали новыми мотивами и обогащали культуру страны. Все они обладают большим смыслом для разных народов России.

Например, образ «Мирового дерева» служил для выражения древней философии разделения мира на две плоскости: зла и добра, неба и земли. Изображения животных (образы медведя, змеи, оленя, птицы) сильно зависели от региона и устоявшихся верований жителей. А образ «Птица» ассоциировался с весной, жизнью, обновлением и радостью. Например, у татар это был символ солнца и света, который восходил к религиозным представлениям древности. А лезгины, аварцы и даргинцы использовали орнамент, чтобы отразить в том числе красоту фауны родного края.

Все орнаменты были оцифрованы. Затем эксперты Sber AR/VR Lab и диджитал-художники приступили к созданию коллекции виртуальной одежды. В итоге получилось 10 костюмов в 3D, которые каждый может примерить с помощью нейросети «Сбера».

Максим Козлов, руководитель Sber AR/VR Lab: Нейросеть создана на базе технологии компьютерного зрения (Computer Vision), способна распознать позу человека на фотографии. Одновременно с этим, в режиме реального времени нейросеть меняет «скелет» костюма так, чтобы он совпадал с позой человека.

У каждого наряда свой дизайн и фасон. Этнические узоры украшают современные и даже футуристичные модели. Так креаторы стремились показать, что культурное наследие может найти применение и в цифровой реальности.

Кроме того, орнаменты адаптировали под заставки для мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Пользователи могут их менять на главной странице приложения.