Сбербанк запустил сервис дополненной реальности для поздравлений на 8 Марта

Сбербанк в преддверии Международного женского дня запустил онлайн-сервисы для поздравления дам с 8 Марта, которые помогут подарить экологичный букет или подобрать подарок с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, Сбербанк и «Платформа ОФД» провели исследование о том, какие цветы россияне предпочитают дарить женщинам. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в Sostav.

Букет в дополненной реальности

Сбербанк создал специальный сервис, позволяющий подарить виртуальные букеты в формате дополненной реальности. Такое поздравление можно отправить по электронной почте, в социальных сетях или в мессенджерах.

Среди преимуществ цифровых букетов в Сбербанке называют быстроту, красоту и экологичность — цифровые букеты дополненной реальности помогут не только создать праздничное настроение, но и дать альтернативу тем, кто думает о сохранении природы и окружающей среды.

Дамы предпочитают тюльпаны

Аналитики Сбербанка и IT-компании «Платформа ОФД» выяснили, что самыми популярными цветами по прежнему остаются тюльпаны, хотя в этом году их купили на 12% меньше, чем в прошлом. Средний чек на тюльпаны — их чаще покупают в готовых букетах — составил 1080 руб., что на 29% меньше, чем в этот период в 2019 году.

На втором месте — розы, однако и их объем продаж относительно 2019-го снизился — на 10%. В это же время средний чек вырос на 10% и составил 650 руб.

Третьи по популярности — хризантемы. В 2020 году объем проданных хризантем вырос на 48%. Средним чек составил 460 руб. — на 31% выше, чем в прошлом году.

Кроме того, вырос спрос на лилии. Объем их розничных продаж в праздничное время вырос в 2,1 раза. Средний чек покупателя лилий — их чаще покупают не букетами, а штуками — составил 230 руб., что на 18% выше, чем в прошлом году в то же время.

Среди регионов с наибольшими затратами на цветочную продукцию — Тюменская область, ХМАО-Югра, Якутия, Тульская и Вологодская области. Средний чек в этих субъектах превысил 2,5 тыс. руб. за одну покупку. В Москве средний чек составляет 1,5 тыс. руб.

Искусственный интеллект подберет подарки

Если не походят цветы, в канун Международного женского дня Сбербанк запустил специальный сервис, который поберет подарок с учетом интересов и увлечений, а также предложит различные идеи проведения праздника.

Среди участников акции — сервисы экосистемы Сбербанка: служба доставки готовой еды Delivery Club, онлайн-кинотеатр Okko, такси «Ситимобил», маркетплейс «Беру», медицинский сервис DocDoc, сервис доставки продуктов «СберМаркет» и ресторанная платформа SberFood. К проекту также подключилось более 50 партнеров банка: компании Philips, Samsung, New Balance, Lamoda, Tefal, Henderson, Braun, Yves Roсher, Nintendo, MAC, Moulinex, Estee Lauder, Clinique и другие.