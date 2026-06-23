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23.06.2026 в 13:15

«Сбер» и «Т-банк» выпустили новые iOS-приложения

Разработчики рекомендуют скачать приложения, пока они доступны в App Store

Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения для пользователей iPhone. Оно доступно для скачивания в App Store под названием «Семейный Онлайн». В банке уточнили, что приложение фактически заменяет «Сбербанк Онлайн» и включает функцию оплаты даже без интернета или при нестабильном соединении — с помощью сервиса «Вжух».

В кредитной организации также напомнили, что при невозможности загрузки приложения через App Store его можно установить при личном обращении в офис банка.

«Т-банк» также выпустил обновленное iOS-приложение, которое появилось в App Store под названием Toastmas. В пресс-службе уточнили, что в новой версии работают пуш-уведомления и сохранен основной функционал сервиса.

В банке рекомендовали пользователям установить приложение, пока оно доступно в магазине.

App Store «Т-Банк»
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