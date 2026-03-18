18.03.2026 в 14:18

«Сбер» запустил функцию возврата переводов по СБП в мобильном приложении

Опция позволяет вернуть ошибочные поступления без обращения в поддержку

Сбербанк внедрил в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» функцию возврата денежных переводов, полученных через Систему быстрых платежей (СБП). Сервис доступен пользователям Android, начиная с версии 17.3, и позволяет инициировать возврат средств в интерфейсе приложения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для возврата перевода пользователю необходимо открыть историю операций, выбрать соответствующую транзакцию и нажать кнопку «Вернуть». Функция действует в течение десяти дней с момента зачисления средств, после чего деньги автоматически направляются на счет отправителя.

В банке отмечают, что новый механизм может использоваться для возврата ошибочно переведенных средств, а также снижает риски, связанные с мошенническими схемами. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда злоумышленники отправляют деньги жертве и затем пытаются убедить ее перевести средства на другие реквизиты.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что сервис позволяет вернуть деньги «строго на ту карту, с которой они поступили», без необходимости взаимодействия с отправителем. Ранее аналогичная функция была реализована для переводов между клиентами банка.

