Рынок кредитных карт в России приблизился к насыщению

Активная база пользователей кредитных карт в России приблизилась к 30 млн человек, свидетельствуют подсчеты «Известий» на основе данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За январь-апрель 2026 года банки выдали 4,8 млн новых кредитных карт, что эквивалентно выпуску одной карты примерно каждые две секунды.

Как отмечает издание, на фоне высокой степени проникновения продукта рынок постепенно приближается к насыщению. Стоимость привлечения новых качественных заемщиков растет, поэтому кредитные организации все чаще сосредотачиваются на удержании действующих клиентов и развитии программ лояльности.

Конкуренция за наиболее платежеспособных клиентов уже приводит к улучшению условий обслуживания, расширению бонусных программ и дополнительных сервисов. При этом значительного снижения ставок по кредитным картам участники рынка пока не ожидают: они по-прежнему остаются выше 50%.

Сдерживающее влияние на рынок оказывают макропруденциальные ограничения Банка России, которые ограничивают выдачу кредитных карт заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Дополнительным фактором остается высокая стоимость фондирования, связанная с привлекательностью депозитов для населения.

Эксперты отмечают, что потенциал роста сегмента сохраняется в премиальном и корпоративном направлениях, а также в регионах с относительно низким уровнем проникновения кредитных карт. Дополнительный импульс развитию рынка может дать дальнейшее снижение ключевой ставки — прежде всего в случае ее уменьшения ниже 10%.

Напомним, что в апреле Банк России понизил ключевую ставку до 14,5% годовых.