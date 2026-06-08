Доля «серых» зарплат у малого бизнеса выросла до 20–25%

По данным Сбербанка, на фоне роста расчетов наличными увеличивается объем неофициальных выплат заработной платы. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, пишут «Ведомости».

По оценке банка, среди субъектов малого бизнеса доля зарплат «в конвертах» выросла до 20−25% от общего объема выплат против прежних 10−15%. Среди индивидуальных предпринимателей этот показатель увеличился с 10−15% до 40%.

Как отметил Скворцов, ранее значительная часть подобных выплат проходила через переводы между физическими лицами в банковской системе. Однако в настоящее время объем таких переводов сокращается, а расчеты все чаще осуществляются наличными средствами.

Сбербанк также фиксирует изменение структуры платежей потребителей. По данным кредитной организации, доля безналичной оплаты товаров и услуг в первом квартале 2026 года составила 75,9%, что на 3,1 процентного пункта ниже уровня конца 2025 года, когда показатель достигал 79%.

В банке обратили внимание на различия между собственной статистикой и данными Банка России. По словам Скворцова, методика ЦБ учитывает ряд операций, включая погашение кредитов, переводы на брокерские счета и расчеты за недвижимость, а также не исключает возвраты товаров, что влияет на итоговую оценку доли безналичных платежей.

Согласно данным опроса hh.ru, 33% российских компаний в первом полугодии 2026 года повысили фиксированную часть зарплаты, тогда как 59% работодателей оставили оклады на прежнем уровне.