«Сбер» снова позволит платить за покупки айфоном

Сбербанк внедрил технологию бесконтактных платежей для владельцев iPhone — через Bluetooth Low Energy (BLE). Новый сервис получил название «Вжух». Он доступен клиентам в обновленной версии приложения «Сбербанк Онлайн» (в App Store под названием «Активы Онлайн»), которая вышла 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Для совершения покупки пользователю достаточно поднести смартфон к терминалу, предварительно дав разрешение на использование Bluetooth приложением, и подтвердить оплату. Технология работает с любого экрана приложения, включая стартовую страницу, и списывает сумму покупки напрямую со счета независимо от платежной системы карты.

Оплата возможна не на всех POS-терминалах, а только на новых биометрических устройствах банка. Сейчас таких устройств у Сбербанка 1,2 млн из примерно 2 млн POS-терминалов. Банк провел масштабное обновление терминальной сети для внедрения технологии «Вжух».

Владельцы iPhone в России утратили возможность бесконтактной оплаты в 2022 году. Аналогичные сервисы Google Pay и Samsung Pay также перестали работать, в то время как пользователи Android продолжают платить через Mir Pay, SberPay и СБПэй благодаря открытому NFC-модулю.