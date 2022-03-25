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25.03.2022 в 06:50

Apple Pay прекратил работу в России

Компания начала отключать карты «Мир»

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Apple отключает Apple Pay в России. Ранее компания заявила, что на фоне событий на Украине прекращает экспорт своей продукции в Россию, а также ограничит работы ряда сервисов, включая Apple Pay. Об этом сообщает «Коммерсант».

Компания уже ограничила оплату картами платежной системы «Мир». Добавлять карты в приложение нельзя, но и уже добавленные карты постепенно убирают из Apple Pay.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что Apple будет убирать уже добавленные карты постепенно — по 10 тыс. карт за раз. По его подсчётам, уже 26 марта будут удалены все карты «Мир».

Поддержку «Мир» из зарубежных систем сохранил только Samsung Pay. Однако аналитики допускают полный уход из России и Google. Конкуренцию ему составит собственный бесконтактный сервис MirPay. Он остается основной альтернативой для держателей банковских карт Visa и Mastercard на территории России, которые хотят продолжить пользоваться бесконтактным способом оплаты, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Apple Pay была запущена в России в 2016 году. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Google Pay используют 32% россиян среди пользователей мобильных платежных сервисов, Apple Pay — 30%, Samsung Pay — 17%.

Apple Pay
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