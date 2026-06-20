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20.06.2026 в 12:10

«Сбер» к осени выпустит линейку человекоподобных роботов Грин

В них встроят физический ИИ, интегрированный с языковой моделью GigaChat

Сбербанк планирует к осени представить линейку новых человекоподобных роботов Грин. Об этом на форуме «Больше, чем менеджмент» сообщил глава компании Герман Греф. По его словам, устройства получат встроенный физический искусственный интеллект (Physical AI), интегрированный с языковой моделью GigaChat. Детали проекта приводит «Коммерсантъ».

Робот ростом 180 см и весом 75 кг оснащен 41 степенью подвижности и силомоментными пальцами, позволяющими взаимодействовать с различными объектами.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Как отметил Греф, новая линейка роботов ориентирована на применение в ретейле, сфере общественного питания и промышленности. Компания рассчитывает значительно повысить адаптивность роботов и расширить набор доступных им человекоподобных движений.

По словам главы «Сбера», искусственный интеллект в новых роботах способен выполнять сложные когнитивные задачи, а часть функций — без участия человека. Кроме того, система может самостоятельно ставить задачи другим агентам в физическом мире, что, по мнению Грефа, свидетельствует о переходе технологий ИИ от цифровой среды к управлению реальными процессами.

Впервые «Сбер» представил Грина на международной конференции AI Journey в ноябре 2025 года.

Сбер GigaChat Грин человекоподобный робот
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