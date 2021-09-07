Технология от Sber AI и CopyMonkey.ai составит конкуренцию копирайтерам

Sber AI и стартап CopyMonkey.ai создали первый русскоязычный сервис, который создает уникальные описания товаров для онлайн-магазинов и маркетплейсов — «AI-копирайтер». Он разработан на основе модели ruGPT-3, созданной в результате совместной работы команд Sber AI, SberDevices и SberCloud. Специалисты Sber AI обучали технологию на описаниях товаров на маркетплейсах, сообщила Sostav пресс-служба «Сбера».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления «Сбербанка»: В условиях роста e-commerce онлайн-магазины вынуждены производить всё большее количество различных текстов — описаний товаров, рецензий, ответов на отзывы клиентов и т. д. Эти тексты должны быть качественными, но при этом они довольно стандартные и носят практический характер. Искусственный интеллект позволяет магазинам значительно экономить время, силы и деньги на написании уникальных текстов. Это особенно актуально для крупных компаний с большим ассортиментом. В скором времени Сбер продемонстрирует ещё больше примеров применения модели ruGPT-3 в бизнесе, в том числе для повышения его эффективности и качества взаимодействия с клиентами.

По имеющемуся набору примеров генеративная модель вычисляет, какой формат текста нужен пользователю, и генерирует новый. Помимо этого, в «Сбере» утверждают, что в ближайшем будущем будет возможна кастомизация чат-ботов, написание скриптов для колл-центров и другие функции.

В дальнейшем Sber AI планирует обучать мультимодальные модели для генерации не только текстов с бизнес-фокусом, но и изображений, видео, аудио и других форматов.