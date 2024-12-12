66% россиян никогда не слышали о технологии «умный город»

Только 33% россиян сообщили, что в той или иной степени знакомы с понятием «умный город». Из них 2% хорошо разбираются в теме. При этом 66% впервые услышали о такой технологии, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Отвечая на вопрос о том, что в их понимании «умный город», 31% заявили о развитой социальной инфраструктуре и благоустройстве, в том числе о наличии школ, детских садов (13%), развитой транспортной инфраструктуре (14%), развитой экономике (9%), а также доступности образования, здравоохранения и комфортных условиях жизни.

Что касается конкретных интеллектуальных сервисов, то, по мнению россиян, акцент следует делать на развитии умных ЖКХ-систем (34%), а также систем отслеживания транспортных потоков (32%). У четверти имеется запрос на развитие экологических систем мониторинга (28%) и получение государственных услуг онлайн (24%). Каждый пятый отметил, что умными города сделают системы видеонаблюдения в общественных местах и на транспорте (20%).

44% россиян признались, что хотели бы жить в умном город, а каждый седьмой, по собственным оценкам, уже живет в таком городе (14%). К жителям умных городов себя относят москвичи и петербуржцы (34%). Четверть опрошенных такие города не привлекают (25%), еще 4% не устраивает городская жизнь в целом.

По данным GfK, 52% россиян, проживающих в крупных городах, используют устройства «умного» дома. Ещё 23% респондентов планируют применять их в будущем.