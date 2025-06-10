Самые расточительные — рекламщики: сколько тратят на шопинг россияне

Больше половины зарплаты на шопинг расходуют 5% опрошенных россиян. Среди работников сферы строительства и недвижимости, маркетинга и PR, финансов и бухгалтерии показатель составляет 6%. Таковы данные исследования сервисов «CDEK.Shopping» и hh.ru. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Самыми экономными оказались медики и фармацевты. Среди них 53% тратят на покупки 5−10% доходов. Столько же на шопинг расходуют 51% административных работников, 50% сотрудников, связанных с производством, сервисным обслуживанием и IT.

По 31−50% доходов на шопинг выделяют 19% занятых в туротрасли и ресторанном бизнесе, 12% сотрудников в сфере науки и образования и столько же работников розничной торговли.

По числу шопоголиков лидирует Челябинская область (12% опрошенных из этого региона тратят на покупки свыше 50% доходов). В Нижегородской области и Красноярском крае по 9% респондентов не жалеют на шопинг больше половины своей ежемесячной зарплаты.

Москвичи оказались более экономными — 47% расходуют на шопинг не больше десятой части зарплаты, 3% могут позволить себе потратить на это больше половины заработка.

Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах: Нужно учитывать уровень доходов — как правило, в Москве он выше, чем в большинстве других регионов страны. Так, по итогам мая 2025 года медиана предлагаемых зарплат в столице составила 100 тыс. руб., а по России в целом — 75 тыс. руб. Логично, при более высоком доходе доля затрат на шопинг будет ниже. В целом по стране 45% опрошенных тратят на шопинг не более, чем десятую часть своей зарплаты, еще 27% готовы потратить на покупки 11−20% доходов, 16% — до трети, 8% — от трети до половины.

Самыми экономными оказались жители Башкирии, Пермского края и Санкт-Петербурга (67, 53 и 51% опрошенных соответственно тратят на покупки 5−10% зарплаты).

Брендовую одежду больше всего любят в Краснодарском крае (17% респондентов из этого региона больше всего тратят именно на нее), Красноярском крае (12%) и Москве (11%).

Опрошенные чаще всего отдают предпочтение российским массмаркет-брендам (28%), в числе которых Zarina, Sela, Love Republic. Второе место по популярности занимают нишевые и независимые марки (26%). На третьей строчке (19%) международные массовые бренды, такие как Zara, H&M и Uniqlo. Люксовые бренды выбирают 6% респондентов.

В опросе участвовали 1,7 тыс. россиян, которые работают или рассматривают вакансии.

Ранее Sostav рассказал, как меняется опыт покупателей в ретейле.