Samsung сравнял доходы от продаж смартфонов с Apple

По итогам третьего квартала доля продаж смартфонов Samsung в денежном выражении сравнялась с выручкой от реализации iPhone и составила 32,8%, а по некоторым данным даже вышла вперед на доли процента. Успеху способствовали продажи смартфонов со скидками и санкции против Huawei, сообщают «Известия».

В июле и августе доля Apple составила 32,5%, а Samsung — 32,6%, свидетельствуют показатели одного из ритейлеров. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посчитал, что в III квартале доля южнокорейского гиганта в денежном выражении составляла 33,1%, а производителя айфонов — на 0,3% меньше. Доля Honor (суббренд Huawei), лидера второго квартала, в денежном выражении уменьшилась до 11,8%, а в натуральном — до 18,3%. Причина в таком снижении — запрет на использование сервисов Google на их устройствах.

По мнению бизнес-аналитика «Марвел-Дистрибуции» Антона Фомина, Apple не предпринимает сверхусилий для сохранения лидерства, компания активно развивает свою экосистему, делая упор на смарт-часы, колонки, наушники и другие устройства. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что лето — не самое лучшее время для продаж Apple, все поклонники «яблочной» продукции ждут презентации новых телефонов традиционно осенью. Поэтому вполне возможно, что по итогам четвертого квартала лидерство вновь перейдет к американской корпорации.

Изменения в рейтинге связаны с выгодными предложениями на смартфоны Samsung в разных ценовых линейках, в то время как Honor ориентируется в основном на бюджетный сегмент рынка. К тому же в последние месяцы Samsung представила сразу несколько новинок, в том числе складные смартфоны Fold.