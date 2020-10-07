Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+24
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.10.2020 в 07:20

Samsung сравнял доходы от продаж смартфонов с Apple

Компания выиграла на маркетиноговых акциях и санкциях против Huawei

По итогам третьего квартала доля продаж смартфонов Samsung в денежном выражении сравнялась с выручкой от реализации iPhone и составила 32,8%, а по некоторым данным даже вышла вперед на доли процента. Успеху способствовали продажи смартфонов со скидками и санкции против Huawei, сообщают «Известия».

В июле и августе доля Apple составила 32,5%, а Samsung — 32,6%, свидетельствуют показатели одного из ритейлеров. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посчитал, что в III квартале доля южнокорейского гиганта в денежном выражении составляла 33,1%, а производителя айфонов — на 0,3% меньше. Доля Honor (суббренд Huawei), лидера второго квартала, в денежном выражении уменьшилась до 11,8%, а в натуральном — до 18,3%. Причина в таком снижении — запрет на использование сервисов Google на их устройствах.

По мнению бизнес-аналитика «Марвел-Дистрибуции» Антона Фомина, Apple не предпринимает сверхусилий для сохранения лидерства, компания активно развивает свою экосистему, делая упор на смарт-часы, колонки, наушники и другие устройства. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что лето — не самое лучшее время для продаж Apple, все поклонники «яблочной» продукции ждут презентации новых телефонов традиционно осенью. Поэтому вполне возможно, что по итогам четвертого квартала лидерство вновь перейдет к американской корпорации.

Изменения в рейтинге связаны с выгодными предложениями на смартфоны Samsung в разных ценовых линейках, в то время как Honor ориентируется в основном на бюджетный сегмент рынка. К тому же в последние месяцы Samsung представила сразу несколько новинок, в том числе складные смартфоны Fold.

Samsung Смартфон
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.