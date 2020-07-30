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30.07.2020 в 15:20

Huawei обогнал Samsung и Apple вышел на первое место по поставкам смартфонов

Впервые за девять лет

Во втором квартале производитель Huawei стал лидером по поставкам смартфонов. Компания обогнала Samsung, Apple и конкурентов, говорится в отчете Canalys.

Впервые за девять лет на первом месте не Samsung и не Apple, отмечают аналитики. Huawei отгрузил 55,8 млн устройств — на 5% ниже, чем за второй квартал прошлого года. На втором месте — Samsung с 53,7 млн, но для компании показатель упал на 30% год к году. Данные Apple в отчете Canalys не раскрываются.

Аналитики напоминают, что бизнес Huawei страдает из-за ограничений, наложенных правительством США. Поставки производителя за пределы Китая во втором квартале упали на 27%. При этом местная отгрузка выросла на 8%, и теперь Huawei продает в своей стране более 70% устройств. Китай быстрее начал выходить из пандемии COVID-19: открылись заводы, экономика продолжила развиваться, а вспышки заболевания жестко контролируются, добавляют эксперты.

Бэн Стэнтон, старший аналитик Canalys:

Если бы не было COVID-19, этого бы не случилось. Huawei в полной мере воспользовался экономическим подъемом в Китае, чтобы возродить свой бизнес смартфонов. Samsung имеет очень небольшое присутствие в стране с долей рынка менее 1%, и его основные рынки — Бразилия, Индия, США и Европа — разорены вспышками и карантинами.

Накануне стало известно, что Huawei заключил партнерство с рекламной сетью «Яндекса». Блоки «Яндекс.Директа» появятся в приложениях-партнерах рекламной платформы и в предустановленных приложениях Huawei.

Apple Samsung Huawei
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