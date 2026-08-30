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30.08.2026 в 16:29

Самолет с Пикачу начнет летать по международным маршрутам

Pokémon Jet Green станет частью юбилейной кампании к 30-летию франшизы

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) отправит брендированный самолет Pokémon Jet Green на международные рейсы. Boeing 787−9 начнет летать с 18 сентября 2026 года в честь 30-летия франшизы, пишет Hypebeast.

Самолет оформлен в зеленой цветовой гамме. На фюзеляже изображены Пикачу и покемоны травяного типа. Дизайн посвящен Pokémon Green — одной из первых игр серии, которая вышла в Японии в 1996 году для портативной консоли Game Boy. В этом году Pokémon отмечает 30-летие.

Pokémon Jet Green будет выполнять рейсы из Токио в Гонолулу, Сиэтл, Ванкувер, Сидней, Манилу, Сингапур, Дели, Бангкок, Джакарту, Куала-Лумпур, Перт и Мумбаи.

Борт станет частью серии из трех самолетов, посвященных юбилею Pokémon. Pokémon Jet Red уже выполняет внутренние рейсы по Японии, а Pokémon Jet Blue должен начать летать зимой 2026 года. Каждый самолет получил оформление в цветах первых игр серии — красном, зеленом и голубом.

ANA также добавит элементы Pokémon в аэропортах. С 18 сентября специальные PokéStops и Gyms появятся в 14 аэропортах Японии. Сотрудничество ANA и Pokémon продолжается с 1998 года, когда авиакомпания впервые запустила тематический самолет.

Pokemon самолет пикачу
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