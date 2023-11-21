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Дизайн сайта - Liqium

18+
21.11.2023 в 13:27

«Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки

Главную информацию о продукции вынесли на лицевую сторону упаковки

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«Самокат» представил редизайн упаковки товаров собственного бренда. Вся продукция разделена на четыре категории. Каждой из них соответствует свой архетип и цвет. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Так, «Мудрец» — это премиум-товары. Отличить их можно по более тёмному цвету упаковки. «Славный малый» — ежедневные продукты. Здесь главный акцент — полезная информация с инфографикой на лицевой стороне. «Невинный» — импульсивные покупки. Их упаковка оформлена в ярких оттенках. «Хранитель» — товары для здоровья. На упаковке чистый белый фон с информацией о пользе и составе продукта.

Визуальное разделение помогает пользователям понять, к какому сегменту относится товар.

«Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки «Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки «Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки «Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки «Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки «Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки

При работе над редизайном «Самокат» опирался на обратную связь от пользователей. Теперь вся главная информация о товаре вынесена на лицевую сторону упаковки, например, изображение и время приготовления продукта.

Изменилась упаковка скоропортящихся товаров: срок хранения и дата производства вынесены в отдельный блок.

На упаковке появились советы по экологически безопасной утилизации, а в карточках некоторых товаров — пометка, что упаковка пригодна для переработки.

Даниил Остриков, руководитель отдела дизайна собственной торговой марки и физического продукта в «Самокате»:

Мы решили создать единый дизайн, который можно применить ко всем продуктам и масштабировать на новинки. А также с его помощью подчеркнуть функциональность упаковки. Упор сделали на удобство: теперь вся важная информация считывается на этапе выбора. А для подробностей пользователям не придётся открывать полное описание.

Упаковка редизайн "Самокат"
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