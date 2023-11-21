«Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки

«Самокат» представил редизайн упаковки товаров собственного бренда. Вся продукция разделена на четыре категории. Каждой из них соответствует свой архетип и цвет. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.
Так, «Мудрец» — это премиум-товары. Отличить их можно по более тёмному цвету упаковки. «Славный малый» — ежедневные продукты. Здесь главный акцент — полезная информация с инфографикой на лицевой стороне. «Невинный» — импульсивные покупки. Их упаковка оформлена в ярких оттенках. «Хранитель» — товары для здоровья. На упаковке чистый белый фон с информацией о пользе и составе продукта.
Визуальное разделение помогает пользователям понять, к какому сегменту относится товар.
При работе над редизайном «Самокат» опирался на обратную связь от пользователей. Теперь вся главная информация о товаре вынесена на лицевую сторону упаковки, например, изображение и время приготовления продукта.
Изменилась упаковка скоропортящихся товаров: срок хранения и дата производства вынесены в отдельный блок.
На упаковке появились советы по экологически безопасной утилизации, а в карточках некоторых товаров — пометка, что упаковка пригодна для переработки.
Даниил Остриков, руководитель отдела дизайна собственной торговой марки и физического продукта в «Самокате»:
Мы решили создать единый дизайн, который можно применить ко всем продуктам и масштабировать на новинки. А также с его помощью подчеркнуть функциональность упаковки. Упор сделали на удобство: теперь вся важная информация считывается на этапе выбора. А для подробностей пользователям не придётся открывать полное описание.