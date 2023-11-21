«Самокат» представил новый дизайн упаковки товаров собственной марки

«Самокат» представил редизайн упаковки товаров собственного бренда. Вся продукция разделена на четыре категории. Каждой из них соответствует свой архетип и цвет. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Так, «Мудрец» — это премиум-товары. Отличить их можно по более тёмному цвету упаковки. «Славный малый» — ежедневные продукты. Здесь главный акцент — полезная информация с инфографикой на лицевой стороне. «Невинный» — импульсивные покупки. Их упаковка оформлена в ярких оттенках. «Хранитель» — товары для здоровья. На упаковке чистый белый фон с информацией о пользе и составе продукта.

Визуальное разделение помогает пользователям понять, к какому сегменту относится товар.

При работе над редизайном «Самокат» опирался на обратную связь от пользователей. Теперь вся главная информация о товаре вынесена на лицевую сторону упаковки, например, изображение и время приготовления продукта.

Изменилась упаковка скоропортящихся товаров: срок хранения и дата производства вынесены в отдельный блок.

На упаковке появились советы по экологически безопасной утилизации, а в карточках некоторых товаров — пометка, что упаковка пригодна для переработки.