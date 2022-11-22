«Самокат» начнёт продавать одежду и электронику

Сервис экспресс-доставки «Самокат» включит в свой ассортимент одежду и электронику. Компания также набирает специалистов для налаживания продаж товаров под собственной торговой маркой и развития прямого импорта, сообщает «Коммерсант».

Сейчас сервис ищет менеджеров, которые займутся развитием доставки женской одежды, бытовой техники и электроники. Источник издания на рынке ритейла рассказал, что в последнее время «Самокат» активно наращивает ассортимент непродовольственных товаров, что необходимо сервису для увеличения объёмов заказов.

Эксперты полагают, что компании вряд ли удастся повысить финансовую устойчивость за счет новых сегментов, так как продажи одежды и электроники сопряжены с большой долей возврата товаров. Гендиректор E-tiketka Андрей Чурсин сомневается в потребности потребителей в экспресс-доставке одежды. Он также знает, что «Самокат» пока остаётся убыточным.

В апреле сообщалось о приостановке работы сервиса в 15 городах России, однако позднее сервис вернулся к региональной экспансии. В июне «Самокат» расширил линейку товаров под собственным брендом, выпустив уходовую косметику.

По данным агентства Infoline, в России за первые шесть месяцев 2022 года интернет-продажи непродовольственных товаров выросли на 51,5%, продовольственная онлайн-торговля показала рост на 100%. При этом аналитики прогнозируют, что общий объём электронной коммерции по итогам текущего года увеличится на 40%.