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08.12.2024 в 12:36

«Самокат» начал экспортировать в Китай товары собственной марки

Жители Поднебесной теперь могут покупать «Белевскую пастилу», молочный и горький шоколад, жевательный мармелад и конфеты

«Самокат» начал поставлять СТМ в Китай, в Поднебесную ритейлер отправляет восемь товаров собственного бренда, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Российская компания при поддержке китайского партнера Sichuan Xilan Trading Co.Ltd зарегистрировала собственный магазин на онлайн-платформе Jingdong Mall. Среди доступных жителям Поднебесной товаров: «Белевская пастила», молочный и горький шоколад на меду, жевательный мармелад со вкусом колы и в форме мишек, конфеты со вкусом мандарина.

В будущем «Самокат» планирует расширить экспортный портфель на китайском рынке еще на 18 позиций. Российский ритейлер собирается отправлять в Китай маринованные огурцы, вяленые томаты в масле, горчицу, лечо, томатную пасту и злаковые батончики.

Кроме того, «Самокат» собирается зарегистрировать собственный магазин еще на одном крупнейшем китайском маркетплейсе Tmall, который входит в группу Alibaba Group.

СТМ "Самокат"
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