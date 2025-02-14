«Самокат» будет доставлять продукты дронами

«Самокат» собирается запустить тестовую доставку продуктов дронами уже в I квартале 2025 года. Полеты будут осуществляться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Тестовый запуск позволит аэрокурьерам доставлять заказы в постаматы, расположенные в нескольких районах Тольятти. Сейчас «Самокат» выбирает транспортные коридоры, обсуждает, как сочетать доставку с наземным городским трафиком и логистикой, приблизить к местам, где потребителям было бы удобно получать заказы.

Представитель «Самоката»: В одном из вариантов реализации, когда пользователь вводит адрес в радиусе тестового запуска, у него на карте появится возможность выбрать конкретный постамат. При выборе опции будет доступен специальный ассортимент товаров, включающий продукты и товары для дома, так как максимальный вес заказа, доставляемого аэрокурьером, не должен превышать 5 кг.

При тестовом запуске собранный заказ с помощью аэрокурьера доставляется в специализированный постамат в срок от 30 минут. После передачи заказа пользователь получает уведомление. На первом этапе эксперимента максимальное время хранения заказа в постамате составит три часа.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития продлит эксперимент «Почты России» по доставке посылок дронами еще на три года.