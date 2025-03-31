Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
Centra.ai
The next

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.03.2025 в 14:40

«Самокат» заезжает в офлайн: сервис откроет пункты выдачи заказов

Первые точки появятся в Москве и Петербурге

Сервис экспресс-доставки «Самокат» готовится к запуску пунктов выдачи заказов (ПВЗ), узнал Shopper’s. Первые локации появятся в Москве у метро «Бутово» и «Бунинская аллея», а также в Санкт-Петербурге на улице Адмирала Черокова. По данным издания, компания уже ищет менеджеров для управления новыми точками на рекрутинговых платформах.

Пункты выдачи станут совместным проектом «Самоката» и сервиса доставки «Купер» (оба принадлежат «Сберу»), сообщил сотрудник кадровой службы компании журналисту Shopper’s, который представился соискателем на вакансию. Первые точки откроются в Москве и Санкт-Петербурге в начале апреля, а в дальнейшем формат могут распространить на регионы.

По словам сотрудника кадровой службы «Самоката», в ПВЗ можно будет заказать только еду и товары повседневного спроса. При этом точки будут оборудованы холодильниками для готовой еды. «Идея в том, чтобы после работы человек мог прийти, забрать еду и дома разогреть», — пояснили в сервисе.

Сейчас у «Самоката» есть доставка готовой еды курьерами из дарксторов, у «Купера» — курьерская доставка и самовывоз из магазинов, с которыми работает сервис. Представители «Самоката» не дали официальных комментариев, отметив лишь, что компания «экспериментирует» с новыми форматами.

Эксперты, опрошенные Shopper’s, считают, что организация хранения продуктов в ПВЗ потребует серьезных инвестиций — в два-три раза больше, чем в классические пункты выдачи. Однако такой формат может сократить расходы на логистику и стать альтернативой дорогим дарксторам.

Открытие ПВЗ станет вторым заметным шагом по интеграции e-commerce-проектов в экосистеме «Сбера». Ранее «Самокат» уже начал доставлять товары маркетплейса «Мегамаркет» после закрытия его пунктов выдачи.

Санкт-Петербург Москва доставка "Самокат" ПВЗ купер доставка готовой еды
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.