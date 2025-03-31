«Самокат» заезжает в офлайн: сервис откроет пункты выдачи заказов

Сервис экспресс-доставки «Самокат» готовится к запуску пунктов выдачи заказов (ПВЗ), узнал Shopper’s. Первые локации появятся в Москве у метро «Бутово» и «Бунинская аллея», а также в Санкт-Петербурге на улице Адмирала Черокова. По данным издания, компания уже ищет менеджеров для управления новыми точками на рекрутинговых платформах.

Пункты выдачи станут совместным проектом «Самоката» и сервиса доставки «Купер» (оба принадлежат «Сберу»), сообщил сотрудник кадровой службы компании журналисту Shopper’s, который представился соискателем на вакансию. Первые точки откроются в Москве и Санкт-Петербурге в начале апреля, а в дальнейшем формат могут распространить на регионы.

По словам сотрудника кадровой службы «Самоката», в ПВЗ можно будет заказать только еду и товары повседневного спроса. При этом точки будут оборудованы холодильниками для готовой еды. «Идея в том, чтобы после работы человек мог прийти, забрать еду и дома разогреть», — пояснили в сервисе.

Сейчас у «Самоката» есть доставка готовой еды курьерами из дарксторов, у «Купера» — курьерская доставка и самовывоз из магазинов, с которыми работает сервис. Представители «Самоката» не дали официальных комментариев, отметив лишь, что компания «экспериментирует» с новыми форматами.

Эксперты, опрошенные Shopper’s, считают, что организация хранения продуктов в ПВЗ потребует серьезных инвестиций — в два-три раза больше, чем в классические пункты выдачи. Однако такой формат может сократить расходы на логистику и стать альтернативой дорогим дарксторам.

Открытие ПВЗ станет вторым заметным шагом по интеграции e-commerce-проектов в экосистеме «Сбера». Ранее «Самокат» уже начал доставлять товары маркетплейса «Мегамаркет» после закрытия его пунктов выдачи.