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11.11.2026 в 13:40

Рекламу Adobe и Pepsi нашли на сайтах с ИИ-поварами

Исследователи обнаружили более 400 кулинарных ресурсов с ИИ-авторами

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Реклама компаний Adobe, Pepsi, HBO Max, Siemens, Subaru и Capital One появлялась на сайтах с рецептами, где авторы и шеф-повара созданы с помощью искусственного интеллекта или изображены с использованием чужих фотографий. Об этом сообщает PPC со ссылкой на исследование DecryptAds.

Исследователи выявили около 400 таких сайтов, а затем с помощью технических данных расширили выборку до более чем 2100 связанных доменов. При этом именно наличие ИИ-контента вручную проверяли примерно на 400 ресурсах — остальные домены были объединены в сети по цифровым признакам. Эти сайты до отказа забиты рекламными местами, предназначенными для манипулирования видимостью.

В качестве примеров исследователи приводят сайты, где авторы используют фотографии, похожие на изображения знаменитостей или стоковые снимки, а биографии содержат вымышленные сведения об образовании и профессиональном опыте. На некоторых ресурсах обнаружились целые команды несуществующих шеф-поваров.

Один из сайтов вовсе оказался взломан: посетителям показывали поддельную проверку Cloudflare, которая предлагала запустить вредоносную команду на компьютере. DecryptAds обращает внимание и на рекламные риски. При работе программатик-рекламы через такие системы могут передаваться IP-адреса, сведения об устройствах и браузерах пользователей.

Авторы исследования призывают рекламные агентства и компании, управляющие монетизацией сайтов, требовать от издателей раскрывать использование ИИ-персонажей и проверять сведения об авторах.

Ранее сообщалось, что мобильная веб-реклама стала крупнейшим источником проблем с качеством цифрового рекламного инвентаря. Несмотря на общее улучшение качества медиасреды, именная такая реклама остается наиболее уязвимым сегментом для рекламодателей.

Юлия Топольская
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