«Самокат» разгоняет покупки: сервис доставки продуктов будет возить не только еду

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» расширяет ассортимент товаров с доставкой от 15 минут. Теперь пользователи смогут заказывать не только продукты, но и одежду, обувь, электронику, автотовары, а также косметику люксовых брендов, представленную на маркетплейсе «Мегамаркет». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сервиса экспресс-доставки.

Ассортимент товаров приложения вырос с 2,5 тыс. до 30 тыс. позиций. При заказе до 19:00 доставка будет осуществляться в тот же день в ближайший даркстор, после чего товар можно будет получить в течение 15 минут, вызвав курьера «Самоката». Для некоторых позиций доступна быстрая доставка от 15 минут, если они есть в наличии в дарксторе.

Товары, которые не подошли, можно вернуть, обратившись в службу поддержки. Курьер заберет их, а деньги будут возвращены на карту покупателя. Ранее услуга доставки по клику была доступна только на платформе «Мегамаркет», где пользователи могли выбрать эту опцию при оформлении заказа, после чего товар доставлялся через даркстор «Самоката».

По словам представителя сервиса, «Самокат» планирует внедрить функции персонализации. Пользователям станут доступны новые возможности, учитывающие индивидуальные предпочтения. В компании пока не раскрывают подробности.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что решение включить в быструю доставку другие категории товаров позволит «Самокату» увеличить средний чек и привлечь новую аудиторию, а также укрепить экосистему «Сбера», которому принадлежат оба сервиса.

Согласно данным INFOLine, «Самокат» стал лидером по динамике роста среди онлайн-ретейлеров. Сервис значительно расширил сеть дарксторов и увеличил свое присутствие на рынке.