«Яндекс Маркет» и СДЭК договорились о развитии мультибрендовых ПВЗ

Владельцы пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета» и СДЭК смогут выдавать заказы двух компаний в одном месте. Платформы заключили соглашение о развитии мультибрендового формата ПВЗ. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе СДЭК.

Предприниматели смогут подключить второй сервис без первоначальных вложений и получать дополнительный доход. ПВЗ СДЭК будет получать 2,5% от стоимости выданных заказов «Яндекс Маркета», а ПВЗ «Яндекс Маркета» — 40 руб. за выдачу одного заказа СДЭК.