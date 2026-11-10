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10.11.2026 в 18:15

«Яндекс Маркет» и СДЭК договорились о развитии мультибрендовых ПВЗ

Подключить второй сервис можно будет без первоначальных вложений

Владельцы пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета» и СДЭК смогут выдавать заказы двух компаний в одном месте. Платформы заключили соглашение о развитии мультибрендового формата ПВЗ. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе СДЭК.

Предприниматели смогут подключить второй сервис без первоначальных вложений и получать дополнительный доход. ПВЗ СДЭК будет получать 2,5% от стоимости выданных заказов «Яндекс Маркета», а ПВЗ «Яндекс Маркета» — 40 руб. за выдачу одного заказа СДЭК.

Пресс-служба СДЭК:

Пункт выдачи перестает быть точкой одного бренда и становится сервисной точкой района. Для партнера это значит, что одна площадка начинает приносить доход сразу от нескольких компаний.

Яндекс.Маркет СДЭК ПВЗ
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