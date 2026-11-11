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11.11.2026 в 06:10

Испания потребовала приостановить работу TikTok

Для работы в стране платформа должна удалить материалы с насилием над детьми

Власти Испании потребовали от TikTok приостановить работу в стране до тех пор, пока платформа не удалит материалы с насилием над детьми. Поводом стало расследование некоммерческой организации Maldita.es, по данным которой, 1,1 тыс. публикации такого рода набрали в TikTok не менее 48 млн просмотров. Об этом сообщает Reuters.

Министр по делам молодежи Испании Сира Рего обратилась к прокуратуре и Агентству по защите данных с призывом принять меры в отношении соцсети. При этом ее ведомство не имеет полномочий самостоятельно заблокировать платформу в стране.

Расследование Maldita.es также показало, что более 26 тыс. аккаунтов комментировали или распространяли обнаруженные материалы. После публикации расследования TikTok ограничил доступ к двум поисковым запросам, которые приводили пользователей в Испании к такому контенту. Однако, по данным организации, из других европейских стран эти запросы по-прежнему позволяли находить запрещенные материалы.

Испанские власти уже обращали внимание на распространение подобного контента в соцсетях. Несколькими месяцами ранее правительство страны запросило расследование в отношении X, Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и TikTok из-за предполагаемого распространения материалов.

Ранее сообщалось, что Австралия намерена добиваться судебного разбирательства с крупнейшими цифровыми платформами из-за соблюдения возрастных ограничений.

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