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01.12.2023 в 06:10

Salamander выйдет на рынок товаров для дома в России

Бренд в стране выкупила Munz Group

Munz Group выкупила права на бренд Salamander в России и ряде соседних стран. Компания ищет новые варианты использования бренда, рассматривая в том числе рынок товаров для дома, сообщает «Коммерсант».

Munz Group приобрела права на марку Salamander в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Азербайджане, Киргизии и Туркменистане. По словам экспертов, немецкая Salamander, скорее всего, утратила интерес к этим рынкам, и, учитывая историю партнерства Munz Group и Salamander в течение нескольких лет, сделка могла пройти на особых условиях.

В ноябре этого года Munz Group подала заявки на регистрацию марок Salamander Home и «Саламандер для дома». В перечень указанных в заявке товаров включены домашняя и кухонная утварь, текстиль, косметические средства.

Как отмечает владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман, бренд остаётся популярным у населения среднего и старшего возраста. Однако выход в новые категории потребует грамотного маркетинга и вложений в рекламу.

Ранее сообщалось, что в России открываются аналоги Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro. Продукция бренда изготавливается на фабриках в России, Турции, Индии и Китае, на многих из них производится ассортимент Zara Home и H&M Home. Однако российская компания не копирует продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатывает линейки.

Munz Group Salamander
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