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29.11.2023 в 08:00

В Москве открывается первый аналог Zara Home

Всего Redecoro планирует запустить до 50 магазинов в России

Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro откроется в Москве 30 ноября в торговом центре «Метрополис». Он планирует занять нишу ушедших брендов, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову.

Первый магазин Redecoro займёт площадь 370 м2. В нём будет представлена собственная линейка домашнего декора, посуды, товаров для кухни и ванной, ориентированные на средний ценовой сегмент.

Особенностью магазина, по словам представителя бренда, станет технологичность и цифровизация. Например, в магазине будут установлены кассы самообслуживания.

В декабре откроется второй магазин бренда в торговом центре «Афимолл Сити». Ранее сообщалось, что сеть запустит до 50 магазинов по всей России за два года.

Продукция бренда изготавливается на фабриках в России, Турции, Индии и Китае. На многих из них производится ассортимент Zara Home и H&M Home. Однако российская компания не копирует продукцию ушедших брендов, а самостоятельно разрабатывает линейки, заверяет Кондакова.

Zara Redecoro
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