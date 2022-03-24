Сайт разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R. заблокирован в России

Роскомнадзор (РКН) внёс сайт компании GSC Game World, разработчика популярных компьютерных игр серии S.T.A.L.K.E.R., в реестр запрещённых ресурсов. Доступ к нему ограничен по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля, показал универсальный сервис РКН по проверке блокировок страниц и сайтов в Рунете.

Ресурс заблокирован согласно статье 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Ранее GSC Game World на главной странице своего сайта сообщала, что отказывается продавать свою продукцию пользователям в России из-за проведения спецоперации на территории Украины. Студия также прекратила принимать предзаказы на S.T.A.L.K.E.R. 2, но игроки, которые успели его оформить в онлайн-магазине, получат копию игры.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 был запланирован на 28 апреля, но в начале года его перенесли на 28 декабря 2022 года. Позже в GSC Game World сообщили об остановке разработки, а также появилась информация о планах переноса студии в Чехию.

GSC Game World — украинский разработчик компьютерных игр со штаб-квартирой в Киеве. Компания была основана в 1995 году Сергеем Григоровичем, который также является её генеральным директором.