Геймеры массово планируют отпуск на релиз GTA VI

Поклонники Grand Theft Auto заранее планируют отпуск на ноябрь, чтобы посвятить несколько дней выходу шестой части игры. Некоторые игроки уже забронировали до двух недель отдыха, рассчитывая провести это время за прохождением Grand Theft Auto VI, пишет The Wall Street Journal.

Релиз игры от Rockstar Games запланирован на 19 ноября 2026 года. Предыдущая номерная часть серии — Grand Theft Auto V — вышла еще в 2013 году. За 13 лет ожидания многие поклонники франшизы успели превратиться из подростков и студентов во взрослых людей с постоянной работой и семьями.

Некоторые планируют взять неделю или даже две недели отпуска, а часть игроков собирается подготовиться к релизу заранее, в том числе запастись едой, чтобы не отвлекаться от игры. Отдельные поклонники рассчитывают начать прохождение сразу после выхода игры и ради этого готовы изменить режим сна.

Массовый уход сотрудников в отпуск в один и тот же период может стать необычным вызовом для работодателей. Компаниям придется учитывать возможный рост числа заявок на отпуск и отсутствие части сотрудников в дни вокруг релиза. При этом речь идет не только о молодых геймерах: значительную часть аудитории составляют взрослые люди, которые играли в предыдущие части серии еще в подростковом возрасте.

Предыдущая игра серии, Grand Theft Auto V, стала одним из крупнейших коммерческих успехов игровой индустрии: за первые три дня после релиза она принесла $1 млрд. Вся серия Grand Theft Auto к настоящему времени продала почти 475 млн копий. GTA VI еще до релиза превращается в масштабное культурное событие, под которое поклонники готовы заранее перестраивать личные и рабочие планы.