05.11.2025 в 16:00

S7 Airlines представила финальный ролик имиджевой кампании о сотрудниках

Салон самолета превращается в подиум, а инструктаж — в хореографию

6

Российская авиакомпания S7 Airlines запустила финальную часть имиджевой кампании, посвященной своим сотрудникам. Героями ролика стали бортпроводники.

Видео раскрывает слоган кампании «Твой стиль, твой выбор» через визуальную метафору. Профессионализм бортпроводников здесь — это эстетика и стиль: проход салона становится подиумом, а рабочие движения — отточенной хореографией. Так рождается главная мысль: истинный профессионализм — это легкость и изящество, основанные на мастерстве.

Мария Филева, акционер и замгендиректора по маркетингу и PR S7 Group:

Эта кампания — о людях, благодаря которым полет становится возможным, и о том, как меняется S7 Airlines. Конечно, мы не могли оставить без внимания бортпроводников, которые являются лицами авиакомпании — именно они первыми встречают пассажиров и помогают чувствовать себя спокойно на высоте.

К финальному этапу кампании бортпроводники S7 Airlines получили обновленную униформу, в которой работают с 1 ноября. На смену строгой униформе пришел капсульный гардероб.

Имиджевая рекламная кампания длится с июня и рассказывает о людях, которые ежедневно обеспечивают полеты. В центре внимания предыдущих этапов были пилоты и авиатехники.

Новый этап кампании представлен на телевидении и радио, в диджитал-форматах и наружной рекламе, а также в московских аэроэкспрессах. Кроме того, материалы можно увидеть в свежем выпуске бортового журнала S7 Airlines.

