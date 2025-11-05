S7 Airlines представила финальный ролик имиджевой кампании о сотрудниках

Российская авиакомпания S7 Airlines запустила финальную часть имиджевой кампании, посвященной своим сотрудникам. Героями ролика стали бортпроводники.

Видео раскрывает слоган кампании «Твой стиль, твой выбор» через визуальную метафору. Профессионализм бортпроводников здесь — это эстетика и стиль: проход салона становится подиумом, а рабочие движения — отточенной хореографией. Так рождается главная мысль: истинный профессионализм — это легкость и изящество, основанные на мастерстве.

Мария Филева, акционер и замгендиректора по маркетингу и PR S7 Group: Эта кампания — о людях, благодаря которым полет становится возможным, и о том, как меняется S7 Airlines. Конечно, мы не могли оставить без внимания бортпроводников, которые являются лицами авиакомпании — именно они первыми встречают пассажиров и помогают чувствовать себя спокойно на высоте.

К финальному этапу кампании бортпроводники S7 Airlines получили обновленную униформу, в которой работают с 1 ноября. На смену строгой униформе пришел капсульный гардероб.

Имиджевая рекламная кампания длится с июня и рассказывает о людях, которые ежедневно обеспечивают полеты. В центре внимания предыдущих этапов были пилоты и авиатехники.

Новый этап кампании представлен на телевидении и радио, в диджитал-форматах и наружной рекламе, а также в московских аэроэкспрессах. Кроме того, материалы можно увидеть в свежем выпуске бортового журнала S7 Airlines.