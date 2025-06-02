«Твое небо. Твой выбор»: S7 Airlines начали обновление позиционирования

S7 Airlines запускает масштабное обновление позиционирования бренда, сосредоточенное на безопасности, профессионализме сотрудников и полном контроле на каждом этапе полета. Обновление начинается с имиджевой рекламной кампании — и она уже заявила о себе на федеральном ТВ, в онлайне и даже на Останкинской башне.

Бренд перестает говорить только про технику и маршруты, и вместо этого показывает тех, кто стоит за полетом. Впервые героем рекламной истории становится пилот — реальный сотрудник, для которого «владение небом» — не метафора, а ежедневная практика.

Мария Филёва, акционер и заместитель генерального директора по маркетингу и PR S7 Group:

Наш холдинг меняется, мы становимся лучше, сильнее, и вместе с нами обновляется и визуальный стиль. Например, в рамках рекламной кампании представлен новый взгляд на ключевые атрибуты бренда. В частности, в логотип добавились обьем и глубина. Визуальные решения — более спокойные, технологичные, современные и отражают сегодняшние ценности и приоритеты бренда. За каждым взлетом и посадкой стоят наши сотрудники — их опыт и профессионализм делают полеты S7 Airlines по-настоящему комфортными и безопасными. Мы предлагаем нашим пассажирам то, что отточено, проверено и отработано многолетним опытом. Быть пилотом S7 — это искусство владеть небом, а быть профессионалом для S7 не просто задача, а ультиматум.

В поддержку кампании создан вдохновляющий видеоролик. В центре сюжета — путь молодого летчика от первых теоретических занятий до полного управления воздушным судном. Все этапы — от тренажеров до кабины — сняты как хроника взросления профессионала.

Съемки прошли в аэропорту с участием действующих сотрудников авиакомпании — пилотов, бортпроводников и техников. Их работа, как подчеркивают авторы, чаще всего остается вне поля зрения пассажиров, но именно она делает полет по-настоящему надежным и спокойным.

Кампания вышла в эфир на федеральном ТВ и digital-площадках с 2 июня. Наружная реклама стартовала 1 июня — включая нестандартное размещение на Останкинской телебашне. Кроме того, бренд продвигает материалы в бортовом журнале, на посадочных талонах и радио.

Следующий этап кампании покажет других героев — авиатехников и бортпроводников. S7 делает ставку на глубину — бренд раскрывает всех, кто делает «невидимую» работу ради комфорта пассажиров.

Состав творческой группы:

S7 Group (клиент):

Заместитель генерального директора по маркетингу и PR: Мария Филёва

Креативный директор: Дарья Верещагина-Дарвер

Директор по маркетинговым и PR коммуникациям: Ирина Колесникова

Директор по стратегическому маркетингу: Лилия Латыпова

Руководитель пресс-службы: Павел Клевошин

Продюсер: Эльвина Алиева

Режиссерская группа:

Режиссер: Феликс Умаров

Второй режиссер: Екатерина Лапошина

Оператор: Павел Белявский

Художник-постановщик: Василий Иванов

Актерская группа:

Актер: Александр Федоров

Пилот S7: Евгений Романин

Пилот S7: Евгений Подзоров

HEADS production group (агентство):

Генеральный директор: Филипп Нестеров

Генеральный продюсер: Евгений Старобинец

Креативный продюсер: Кирилл Дренясов

Исполнительный продюсер: Дарья Малышева

Исполнительный продюсер: Андрей Шаронин

Ассистент продюсера: Анна Егорова