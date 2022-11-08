Собчак, Дудь* и Ивлеева возглавили рейтинг инфлюенсеров среди блогеров

Исследовательский холдинг «Ромир» представил топ-10 блогеров в рамках ежеквартального рейтинга инфлюенсеров. В осеннем рейтинге первое место снова заняла Ксения Собчак, сместив на вторую строчку Юрия Дудя (*внесён Минюстом в реестр иноагентов). Замыкает тройку лидеров Анастасия Ивлеева.

Четвёртое место с потерей одной строчки по сравнению с предыдущим рейтингом заняла Екатерина Шульман (внесена Минюстом в реестр иноагентов), пятое место получил Илья Варламов, на шестой строчке оказался Дмитрий Пучков, на седьмой — Даня Милохин.

В рейтинг блогеров вернулся Сергей Яковлев (Сатья Дас) и занял восьмое место. Впервые в лидерах мнений в интернете оказалась Валерия Чекалина (Лерчек) — она заняла девятое место. Десятую строчку занял дизайнер Артемий Лебедев.

По сравнению с летним рейтингом из топ-10 выбыли Ольга Гоголадзе, Ида Галич и Дмитрий Масленников.