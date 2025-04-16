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18+
16.04.2025 в 12:20

С российского рынка может уйти десяток китайских автомобильных брендов

Связано это с низкими продажами в стране

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В этом году отечественный рынок могут покинуть до 10 китайских автомобильных брендов, в том числе Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG. Причина — низкие продажи в России. Невостребованность автомобилей у потребителей приводит к падению рентабельности салонов и расторжению франшиз, пишет «Коммерсантъ».

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что уход некоторых китайских марок неминуем из-за затоваривания складов, высоких ставок по кредитам, а также низкой активности покупателей.

Только в первом квартале этого года прекратили работу 213 шоурумов китайских автомобильных марок. За аналогичный период прошлого года показатель был в 3,2 раза ниже. Было открыто 124 шоурума (падение в годовом выражении в два раза). Общее количество салонов китайских брендов с начала года снизилось на 87 и составило 2,7 тыс.

Так, Bestune закрыл 26 шоурумов, Kaiyi — 20. В числе причин — не самый ликвидный модельный ряд автомобилей, невысокий заработок дилеров на каждой сделке и низкие продажи в пересчете на салон.

Эксперты считают, что дилеры, скорее всего, не будут продлевать контракты с китайскими брендами, приносящими убытки. Они все чаще расторгают договоры франшиз, которые не показывают экономическую эффективность.

Ранее стало известно, что в 2024 году китайские автопроизводители значительно увеличили расходы на рекламу вне дома в России. В топ-5 лидеров по темпам роста медиабюджетов вошли бренды GAC, Haval, Chery и Jetour.

Китай автомобили
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