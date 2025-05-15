С 2021 года рынок экосистемных подписок вырос в 4 раза

В 2024 году совокупная выручка от экосистемных подписок в России достигла 195 млрд рублей — это в четыре раза больше, чем в 2021-м. Однако уже в 2025 году рост замедлится, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting.

Согласно отчету J’son & Partners, опубликованному в мае, за 2024 год рынок вырос на 74,5%, а число подписчиков утроилось по сравнению с 2021 годом, достигнув 95,3 млн. Один человек мог быть учтен как несколько подписчиков, если оплачивал несколько сервисов. В среднем на одного жителя мегаполиса приходилось 1,5 подписки.

В компании отмечают, что динамику роста поддержали увеличение времени удержания пользователей, переход на российские сервисы после ухода иностранных, рост цен, расширение предложения и коллаборации внутри рынка. Так, в октябре 2024 года «Яндекс» поднял стоимость подписки «Плюс» с 299 до 399 рублей, включив в нее сервис «Яндекс Книги» и опции «Яндекс Пэй». Повышение цен также произошло у других крупных игроков.

По выручке лидирует «Яндекс» с долей 49%, за ним следуют «Сбер» (19%) и МТС (15%). Такая же структура и по количеству подписчиков: у «Яндекса» — 41%, у «Сбера» — 24%, у МТС — 18%.

По прогнозу аналитиков, в 2025 году рынок вырастет до 273,4 млрд рублей, но темпы роста замедлятся: число подписчиков увеличится лишь на 16,3%, до 110,8 млн. Среднегодовой прирост до 2029 года составит 21% по выручке и 10,2% по числу пользователей.

В «Яндексе» считают, что рынок движет модель потребления с оплатой за доступ к библиотекам контента. Там подтвердили, что рост замедляется: более половины домохозяйств уже имеют хотя бы одну подписку, а в среднем на семью приходится две-три. В МТС предполагают, что замедление связано с экономической нестабильностью и осторожностью потребителей.

Аналитики указывают, что для дальнейшего развития игроки будут делать ставку на новые форматы контента, гибкие модели монетизации, партнерства и расширение функциональности платформ. При этом высокая конкуренция может ограничить дальнейшее повышение цен.

Ранее мы публиковали исследование, согласно которому каждый второй житель России пользуется подписками на онлайн-кинотеатры. Показатель впервые превысил 50% в начале прошлого года и оставался стабилен на протяжении 12 месяцев, колеблясь от 50 до 52% в отдельные кварталы.