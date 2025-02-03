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03.02.2025 в 15:45

Подписками на онлайн-кинотеатры пользуется каждый второй житель городов России

Доля платящих подписчиков составляет 35%

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В четвертом квартале 2024 года подписками на онлайн-кинотеатры пользовался 51% жителей российских городов. Показатель впервые превысил 50% в начале прошлого года и оставался стабилен на протяжении 12 месяцев, колеблясь от 50 до 52% в отдельные кварталы. Об этом Sostav рассказали в исследовательской компании GfK.

Доля платящих подписчиков в октябре-декабре составила 35% против 36% в третьем квартале. В первом квартале показатель был равен 38%, а в 2023 году находился на уровне 30−33%.

«Кинопоиск» опережает конкурентов по общему числу подписчиков (20% горожан) и количеству пользователей с платной подпиской (15%). Второе место по доле подписчиков делят Wink и догнавший его Okko (по 12%). Доля жителей городов, пользующихся подпиской Okko, росла на протяжении года: в первом квартале она составляла 8%, в третьем — 10%. Доля Wink весь год снижалась с 14% в первом квартале. Доля платящих подписчиков Okko выросла с 6% в третьем квартале до 7% в четвертом. У Wink за тот же период показатель упал с 9 до 8%.

Далее в списке следуют «Иви» и Kion. Подписками на «Иви» в последние три месяца года пользовались 9% горожан, с третьего квартала эта доля не изменилась. Kion сократил отрыв от «Иви» по общему числу подписчиков, нарастив показатель с 8% в третьем квартале до 9% в четвертом. По доле платящих подписчиков разрыв также невелик: 6,3% у «Иви» против 5,8% у Kion.

Уровень проникновения подписки остается стабильным в Москве и Санкт-Петербурге (57% в третьем и четвертом кварталах). В остальных городах-миллионниках подписками в третьем квартале пользовались 50% жителей, в 2024-м — 54%.

В онлайн-опросе участвовали 7,2 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 55 лет. Они проживают в городах России, включая малые города с населением до 100 тыс. человек.

GfK Онлайн-кинотеатры исследование подписки
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